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Mesut Özil Marco Silva'ya montunu fırlattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Mesut Özil, İngiltere'de yine gündem oldu. Arsenal'in Everton'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçta yaşanan tartışmaya dahil olan Mesut Özil, rakip takım teknik direktörüne montunu fırlattı.

Mesut Özil Marco Silva'ya montunu fırlattı

MYNET.COM | Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Everton deplasmanında yaptığı hareketle İngiltere'de gündeme oturdu.

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Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Arsenal, lig dördüncülüğü yolunda ağır bir darbe alırken, mücadelede Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile Everton Teknik Direktörü Marco Silva maç esnasında tartıştı.

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Arsenal savunmacısı Shkodran Mustafi'nin Everton'lı Dominic Calvert-Lewin'e yaptığı faul sonrası iki takımın teknik heyetleri tartışma yaşarken, oyundan 74. dakikada çıkan Mesut Özil de tartışmaya dahil oldu.

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Yedek kulübesinde otururken bir anda ayağa fırlayan Mesut Özil'in, montunu Marco Silva'ya doğru attığı görüldü. Yaşanan tartışma büyümeden sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal mesut ozil everton unai emery Marco Silva

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