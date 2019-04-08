Mesut Özil Marco Silva'ya montunu fırlattı

MYNET.COM | Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Everton deplasmanında yaptığı hareketle İngiltere'de gündeme oturdu.
Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Arsenal, lig dördüncülüğü yolunda ağır bir darbe alırken, mücadelede Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile Everton Teknik Direktörü Marco Silva maç esnasında tartıştı.
Arsenal savunmacısı Shkodran Mustafi'nin Everton'lı Dominic Calvert-Lewin'e yaptığı faul sonrası iki takımın teknik heyetleri tartışma yaşarken, oyundan 74. dakikada çıkan Mesut Özil de tartışmaya dahil oldu.
Yedek kulübesinde otururken bir anda ayağa fırlayan Mesut Özil'in, montunu Marco Silva'ya doğru attığı görüldü. Yaşanan tartışma büyümeden sona erdi.
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