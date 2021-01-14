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Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 10:05 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi beklenen Mesut Özil'in katkılarıyla Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Mesut Özil'in ilçedeki çocuklar için bir rol model olduğunu belirterek, "Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı" dedi.

Mesut Özil, memleketine spor kompleksi yaptırıyor

Devrek Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanan spor kompleksi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil maddi destekte bulundu.

İçinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahası bulunacak tesise 'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verildi. İlçede birçok dalda sporcunun yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksinin büyük bölümü tamamlandı.

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Ara transferde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı yönünde çıkan haberler, sporcunun memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, başarılı futbolcunun Türkiye'de oynamasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

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Tesis hakkında da bilgi veren başkan Bozkurt, spor kompleksinin ilçelerinde birçok branşta sporcu yetişmesine öncülük etmesini hedeflediklerini anlattı. Bozkurt, "Mesut Özil bizim için bir değerdir. Kendisiyle iletişime geçtik. Avukat ve menajerleriyle oturduk ve durum değerlendirmesi yaptık. Sağ olsun katkıda bulanacaklarını söylediler. İş adamları ve müteahhitlerimiz ile birlikte bir çalışmaya girdik. Burayı toplam 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinlikler olacak şekilde tasarlıyoruz. Hedefimiz öncelikle tesisin bitmesi. Havuzun da proje aşaması bitti. Onunla ilgili yakında çalışma başlayacak. Gelecek yıl burası komple bir tesis olarak Devrek ve bütün Zonguldak'ın hizmetine girecek. Adı da tabii ki Mesut Özil spor tesisi olacak" dedi.

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'MESUT DEVREK İÇİN ROL MODELDİR'

Mesut Özil'in Devrek için bir değer olduğunu ifade eden başkan Bozkurt, çocukların da futbolcuyu örnek aldığını kaydetti. Özil'in Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdürmesi durumunda çok mutlu olacaklarını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Rol modeldir Devrek için Mesut Özil. Devrek'te sporda sanatta birçok rol modelimiz var. Gönül isterdi ki hepsi adına bir şeyler yapalım. Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı topraklara borcu olduğunu düşünerek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de Devrek Belediyesi olarak katkılarımızı sunacağız. Onlarla beraber en kısa sürede Devreklilerin hizmetine girecek."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bumu Kompleks
la gardaş bu zat milli takıma gelmeyip, alman milli takımını tercih etmedi mi? bunu bu kadar şımartmak neden ya anlamıyorum aklım almıyor al mı yor...
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