Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Premier Lig 30. hafta maçında Manchester City evinde Arsenal'i mağlup etti. Topçular sahadan 3-0'lık yengilgiyle ayrılırken, Mikel Arteta'nın kadro seçimi dikkat çekmişti. Arteta, Mesut Özil'i kadroya almadığını açıkladı...

Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac ve Dani Ceballos gibi isimleri yedek bırakan 38 yaşındaki teknik adam, Mesut Özil'i de maç kadrosuna dahil etmemişti.

Maçın ardından açıklamalar yapan Arteta, Mesut Özil'in kadroda olmamasını "Taktiksel bir karardı." sözleriyle dile getirdi.

Mesut'un dışarda kalması İngiliz basınında takımdan ayrılacağı yönünde yorumlanırken, 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: "Ne olursa olsun Arsenal"

