Mesut Özil neden kadroya alınmadı! Arteta açıkladı...

Premier Lig 30. hafta maçında Manchester City evinde Arsenal'i mağlup etti. Topçular sahadan 3-0'lık yengilgiyle ayrılırken, Mikel Arteta'nın kadro seçimi dikkat çekmişti. Arteta, Mesut Özil'i kadroya almadığını açıkladı...
Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac ve Dani Ceballos gibi isimleri yedek bırakan 38 yaşındaki teknik adam, Mesut Özil'i de maç kadrosuna dahil etmemişti.
Maçın ardından açıklamalar yapan Arteta, Mesut Özil'in kadroda olmamasını "Taktiksel bir karardı." sözleriyle dile getirdi.
Mesut'un dışarda kalması İngiliz basınında takımdan ayrılacağı yönünde yorumlanırken, 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: "Ne olursa olsun Arsenal"
Trabzonspor'a kötü haber
Ander Herrera: Neymar herkesi gruba ayırdı
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı
UEFA FFP’de esneme yapacak
Ekuban kendini buldu
Fernando Muslera taburcu oldu
Bakan Kasapoğlu, Muslera'yı ziyaret etti
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
F.Bahçe'den iki transfer bombası
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!
Mertens'in sözleşmesi uzatıldı
Efsane isimden Ali Sami Yen itirafı
Almanya'da şampiyon değişmedi! 8. kez...
Okuyucu Yorumları 0 yorum