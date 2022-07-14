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Mesut Özil resmen Başakşehir'de! İmza töreninde dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

14.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Özil, Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Büyük umutlarla geldiği ve 'çocukluk aşkım' dediği, Fenerbahçe'den 1,5 yıl sonra ayrılan Özil yeni formasıyla poz verdi. Başakşehir'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Özil, Fenerbahçe ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesut Özil, kendisini Başakşehir'li yapan sözleşmeyi imzaladı. Özil kendisi için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken ifadeler kullandı. Başakşehir'e geldiği için çok mutlu olduğunu belirten yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yle ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

BAŞAKŞEHİR'LE SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de ve Süper Lig'de kaldı. Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardığını dün yapılan paylaşımlarla duyurdu. Mesut Özil için imza töreni düzenlendi.

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Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

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Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir Rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi Futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok. Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk.

Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı bir ortam. Benim hedefim de futbola odaklanmak. İyi ki Başakşehir'e gelmişim. Sahada futbol oynayarak takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmamızda katkı vermek istiyorum.

Süreç çok hızlı gelişti. Fenerbahçe ile konuştuk anlaştık, sonra burayla konuştuk anlaştık. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Onlara başarılar diliyorum.

"BERKAY 10 NUMARAYI VERDİ"

Berkay kardeşimle konuştum, önceden de tanışıyorduk zaten. Sağ olsun 10 numarayı bana vereceğini söyledi. 10 numaralı formayla devam edeceğim.

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Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Süreç istediğiniz gibi ilerlemiyor. Bu da böyle oldu. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım.

"TEK BİR KULÜBE GİDEBİLİRDİM"

Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif.

En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şimdi buradayım. Burada huzurlu bir futbol ortamı var. Futbola odaklanıp hedeflere katkı vermek istiyorum. 1 yıllık sözleşmemiz var. Sezon bitiminde oturup yeniden konuşacağız.


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