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Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.12.2020 18:12 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek olan ve piyasa fiyatı 3 milyon euroyu aşan yeni otomobilinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek

İngiliz futbol kulübü Arsenal'in Türk kökenli yıldızı Mesut Özil, Instagram hesabından "yakında" diyerek dünyanın en pahalı otomobillerinden Mercedes AMG One'ın fotoğrafını paylaştı.

Formula 1'deki araçların hızında, 1000 beygirlik süper hızlı ve lüks aracın Almanya satış fiyatı, vergi hariç 2 milyon 750 bin euro.Vergileriyle 3 milyon euroyu (27 milyon TL) aşıyor ve araç 2021'de piyasaya sürülecek. Sadece 275 tane üretilecek aracın fikir babası ise ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton.

mesut özil

ÜNLÜ PİLOTLAR SATIN ALIYOR

Süper hızlı araçtan eski Formula 1 pilotları Nico Rosberg, David Coulthard ile Mercedes'in mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton da ısmarladı.Arsenal'da yedek kalan ama yıllık 21 milyon euro'luk kazancıyla dünyanın halen en çok kazanan futbolcularından biri olan Mesut Özil, lüks araba merakıyla biliniyordu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
para var huzur var
Hayırlısı ise inşallah Fenerbahçe'ye gelirsin
Fener'e gel 2milyon Euro ya oyna ????
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