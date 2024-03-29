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Mesut Özil sahalara geri döndü! Son halini görenler tanıyamadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 09:10
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Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme sporuna yönelen Mesut Özil'in son halini görenler şaşkına dönerken, Özil bir turnuva ile sahalara geri dönüyor. İşte detaylar...

Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan daha sonra Başakşehir'de aktif futbolculuk kariyerini noktlayan Mesut Özil son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme sporuna yönelen Mesut Özil, yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok ismi etkilemeyi başardı.

Arsenal'den takım arkadaşı Fransız eski yıldız Bacary Sagna, Mesut Özil'in paylaştığı bir fotoğrafa; "Sonunda benim gibi olmaya başladın" şeklinde yorum yaptı.

RONALDO: BRO FENA DEĞİL

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Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Mesut Özil, vücut geliştirme antrenmanının ardından Portekizli yıldızdan bir yorum geldi. Ronaldo, Mesut'un paylaşımına; 'Bro fena değil' notunu yazarken bir de göz kırpma emojisi koydu.

Antonio Rüdiger, 'Canavar' derken, Rio Ferdinand ise 'Güçlü görünüyorsun kardeşim' notunu paylaşmıştı.

GERİ DÖNDÜ

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Bu yaz İngiltere'de 35 yaş üstü turnuvası düzenlenecek. Bu turnuvada eski milli oyuncular forma giyecek. Mesut Özil, Almanya'nın aday kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu.

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