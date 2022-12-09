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Mesut Özil sonunda patladı! Ronaldo'ya öyle bir sahip çıktı ki...

09.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir medyanın Ronaldo hakkında haberler yapması üzerine eski Fenerbahçeli oyuncu Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Ronaldo'ya sahip çıkan Mesut Özil'den özellikle medyaya büyük eleştiri geldi.

Mesut Özil sonunda patladı! Ronaldo'ya öyle bir sahip çıktı ki...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

"MEDYA SADECE TIK ALMAYA ÇALIŞIYOR"

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"Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor."

"SONSUZA DEK KENDİ KATEGORİSİNDE OLACAK"

Cristiano_Ronaldo_

"Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli."


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Mesut Özil fenerbahçe takım

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