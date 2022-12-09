Mesut Özil sonunda patladı! Ronaldo'ya öyle bir sahip çıktı ki...

Mesut Özil, eski takım arkadaşı ve yakın dostu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

"MEDYA SADECE TIK ALMAYA ÇALIŞIYOR"

"Cristiano Ronaldo hakkında basındaki bu olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlayamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve kariyeri bitmiş yorumcular Cristiano'nun adını söyleyip dikkat çekmek için kötü sözler söylüyor."

"SONSUZA DEK KENDİ KATEGORİSİNDE OLACAK"

"Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli."



