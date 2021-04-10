Mesut Özil, tasarladığı kramponlarla sahada olacak

Mesut Özil, kendi tasarladığı M10 marka kramponlarıyla sahada olacak.

Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı.

Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünlerini yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an deneme sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



