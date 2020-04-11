Mesut Özil tesisleri koronavirüs engeline takıldı

Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor için tesis yapılmasına karar verilmişti. Ancak bir türlü tamamlanamayan Mesut Özil tesisleri yarım kalmıştı.
Son olarak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt devreye girerek tesisin tamamlanması için yıldız oyuncu Özil’den yeniden destek istedi. Mesut Özil, avukatları aracılığıyla görüşerek tesisin tamamlanması için 7 milyon lira ödenek gönderdiği iddia edildi.
Ardından çalışmaların başlanması planlanan Mesut Özil tesisleri yeniden bir soruna takıldı. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisini hızla göstermeye devam eden koronavirüs nedeniyle inşaat durdu. Korona virüsün ülkemizden etkisini kaybettiği takdirde çalışmaların kaldığı yerden devam edecek.
Açılışa Mesut Özil’in gelmesi bekleniyor.
A takım ve altyapı oyuncularının konaklayacağı 3 katlı Mesut Özil tesislerinin tamamlandığı takdirde açılış için yıldız oyuncu Mesut Özil’in gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özil tesisin tamamlanmasıyla birlikte Amatör Lig takımları arasında örnek tesisler arasında yerini alacak.
(İHA)
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