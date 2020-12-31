Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası

İngiltere'de Türklerin yönettiği Crawley Tow takımının ikinci başkanı Erdem Konyar, önemli açıklamalar yaptı.

LEEDS UNITED'I DE ELEYECEĞİZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Konyar, "FA Cup'ta 3. tura çıktık ve Premier Lig takımı Leeds United'le eşleştik. Bizim gibi 4. ligde mücadele eden bir takım için büyük bir başarı. Ocağın ilk haftası oynayacağız. Geçen sezon Premier Lig takımı Norwic'i elemiştik. İnşallah bu sezon Leeds'i eleyeceğiz. Kulübümüzün başkanı Ziya Erdem. İlk kez yüzde yüz bir Türk yönetiminin olduğu bir kulüp var İngiltere liglerinde... Aslında biz İngiltere'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ligde şu anda hedefimiz play-off. Cumartesi günü Bolton'a gideceğiz. Oynadığımız lig çok yarışmacı. Çok önemli oyuncular çıkıyor bu ligden" dedi.

"MESUT ÖZİL VE SOKRATIS TÜRKİYE'YE GELİR"

Londra kulübüyle, özellikle de Arsenal'la iyi ilişkileri olan Erdem Konyar, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil ve Sokratis için "Mesut, lig kadrosu için listeye alınmadı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an Arsenal yönetimi, Ocak ayında onu göndermeli. Ocak'ta onun adına gelişme olabilir. Tabii ki maaşı yüksek. Eğer Ocak'ta bu iş çözülmezse, yaz döneminde Mesut, Türkiye'ye gidecek. Bence yaz döneminde Türkiye'ye gelecek. Sokratis de Fenerbahçe'ye gelebilir. Arsenal'de forma şansı bulamıyor ve çıkış arıyor" şeklinde konuştu.

(AJANSSPOR)