SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası

Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.12.2020 12:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Arsenalli iki yıldız Mesut Özil ve Sokratis için açıklama geldi.

Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası

İngiltere'de Türklerin yönettiği Crawley Tow takımının ikinci başkanı Erdem Konyar, önemli açıklamalar yaptı.

LEEDS UNITED'I DE ELEYECEĞİZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Konyar, "FA Cup'ta 3. tura çıktık ve Premier Lig takımı Leeds United'le eşleştik. Bizim gibi 4. ligde mücadele eden bir takım için büyük bir başarı. Ocağın ilk haftası oynayacağız. Geçen sezon Premier Lig takımı Norwic'i elemiştik. İnşallah bu sezon Leeds'i eleyeceğiz. Kulübümüzün başkanı Ziya Erdem. İlk kez yüzde yüz bir Türk yönetiminin olduğu bir kulüp var İngiltere liglerinde... Aslında biz İngiltere'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ligde şu anda hedefimiz play-off. Cumartesi günü Bolton'a gideceğiz. Oynadığımız lig çok yarışmacı. Çok önemli oyuncular çıkıyor bu ligden" dedi.

"MESUT ÖZİL VE SOKRATIS TÜRKİYE'YE GELİR"

Londra kulübüyle, özellikle de Arsenal'la iyi ilişkileri olan Erdem Konyar, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil ve Sokratis için "Mesut, lig kadrosu için listeye alınmadı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var. Şu an Arsenal yönetimi, Ocak ayında onu göndermeli. Ocak'ta onun adına gelişme olabilir. Tabii ki maaşı yüksek. Eğer Ocak'ta bu iş çözülmezse, yaz döneminde Mesut, Türkiye'ye gidecek. Bence yaz döneminde Türkiye'ye gelecek. Sokratis de Fenerbahçe'ye gelebilir. Arsenal'de forma şansı bulamıyor ve çıkış arıyor" şeklinde konuştu.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup etti!Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup etti!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası
Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir iddiası
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL (Maç sonucu)
Fenerbahçe Beko'dan 22 sayı fark!
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 14 sayı farkla mağlup etti!
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup etti!
Edin Visca, Fenerbahçe için gemileri yaktı!!
Edin Visca, Fenerbahçe için gemileri yaktı!!
Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri açıklandı
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.