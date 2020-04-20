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Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine rekor teklif!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda kızları Eda'yı kucaklarına alan Mesut Özil - Amine Gülşe çiftinin kızlarına, bir bebek bezi firması 5 milyonluk teklif yaptı. İngiliz bir dergi de 250 bin sterlin karşılığında Eda bebekle çekim yapmak istedi. Ünlü çift, teklifleri kabul ederse, aldıkları ücretleri yardım derneklerine bağışlayacak.

Bugüne kadar yaptıkları yardımlarla binlerce kişinin hayatına dokunan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleriyle gündeme geldi. Habere göre; kızları Eda'nın doğumuyla İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok yerde gündem olan ikiliye, reklam teklifleri yağmaya başladı. Dünyaca ünlü bir bebek bezi firmasının ikiliye, 5 milyon TL önerdiği iddia edildi.

250 BİN STERLİNLİK TEKLİF

Arsenal'in yıldızı ile eşine bir teklif de İngiltere'deki bir dergiden geldi. Dergi, Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi kızları Eda ile lüks malikanelerinde fotoğraflamak için 250 bin sterlin (2 milyon 150 bin TL) önerdi.Tekliflere resmi yanıt vermeyen gözde çiftin, alacakları parayı kuruşuna kadar kurdukları BigShoe isimli yardım derneğine aktaracağı öğrenildi.

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arsenal mesut ozil Fenerbahçe AMİNE GÜLŞE

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