Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Survivor Aycan'a mesaj!

SELAM YOLLADI

İngiliz devi Arsenal'in 10 numaralı yıldızı Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Survivor'un başarılı yarışmacısı Aycan'ı yakından takip ediyor. Yıldız futbolcu Mesut Özil ve eşi, dün yayınlanan programda Survivor'da yer alan Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyen Aycan Yanaç'a Acun Ilıcalı vasıtasıyla selam yollayarak Milli Takım için destek verdi.

MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANMIŞTI

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, kendisine yöneltilen "Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" sorusunu sorarak yanıt vermiş ve "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum." yanıtını vermişti.