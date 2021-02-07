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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

07.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şampiyonluk sözleri

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, dün alınan Galatasaray mağlubiyeti ile ilgili, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Maçın daha iyi sonuçlanmasını istediğini belirten Özil, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Koçum benim, sen boğaza karşı emekliliğinin tadını çıkar, 35 yaşından sonra mı aklına geldi fenerbahçe? Maalesef bu narin futbolunla kız takımında bile oynayamazsın..
yenildikse yenildik yapacak birsey yok
erolla bu iş zor kafasına göre takılıyo

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