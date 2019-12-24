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Mesut Özil'den "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi.

Mesut Özil'den "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek

Twitter hesabından yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında eğitim alan Kübra Mutlu'nun görüntüsünü paylaşan Özil, "İşte bir diğer 'Senin Hikayen Bizim Sesimiz' (YourStoryOurVoice) kampanya videosu. Hikayen için teşekkürler Kübra. O bir inşaat mühendisi ve cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Bu konu hakkındaki farkındalığı hep beraber artıralım" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in bu paylaşamı sosyal medya da bir çok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesiyle kız öğrencilere mühendislik eğitimi veriliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
arsenal İngiltere Premier Lig mesut ozil Türkiye’nin Mühendis Kızları

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