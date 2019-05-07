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Met Gala partisinin en dikkat çekenleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 10:34 | Son Güncelleme

Her yıl merakla beklenen MET Gala Türkiye saati ile sabaha karşı sona erdi. Modanın ve Hollywood'un en ünlü isimleri galaya akın ederken gala sonrası partiye ise Kardashian-Jenner ailesi damgasını vurdu.

Met Gala partisinin en dikkat çekenleri

Dünyanın en ünlü isimleri, dün gece, New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliği olan MET Gala’ya akın etti. Gecenin konsepti ise ‘Camp: Notes on Fashion – Bayağı: Moda üzerine notlar’dı…

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Galanın ardından ise after parti zamanı geldi. Galaya da çok iddialı gelen Kardashian partinin de en dikkat çekenlerinden biriydi.

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Partiye damgasını vuran bir diğer isim ise dünyanın en genç zengini Kylie Jenner idi. Bir süre önce Kim Kardashian'ın kardeşi Jenner'ı kıskandığı söyleniyordu.

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İki kardeş tercih ettikleri kostümlerle adeta birbiriyle yarıştı.

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Diğer kardeş Kendall Jenner ise kendi tarzından ödün vermedi ve süper minisiyle ortamlarda şovunu yaptı.

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Partinin dikkat çeken diğer kardeşleri ise Gigi ve Bella Hadid idi...

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Onlar da kostümleriyle kendilerine baktırmayı başardı.

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