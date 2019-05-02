Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın!

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Ramazan bu yıl yakıcı yaz sıcaklarına denk gelmiyor ama uzun açlık ve susuzluk süresi nedeniyle, metabolizmayı şimdiden bu sürece hazırlamakta fayda var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir Ramazan için şimdiden dikkat etmeniz gereken noktaları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Salatayı artırın, tuzu azaltın



Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen gösterin. Böylece diğer besinlerden alacağınız yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi Ramazan’a hazırlayabilirsiniz. Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçının. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azaltın.

Kafeini kısıtlayın, bol su tüketin



Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan’a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.