Metaverse dünyasında marka başvuruları artıyor

İSTANBUL (AA) - Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Türk Patent ve Marka Kurumu verilerinde 'metaverse' olarak arama yaptığımızda birçok sektörde metaverse adına yapılmış marka başvurularının olduğu görülüyor. Benzer sonuçların diğer ülkelerde de görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, birçok kurum ve firma metaverse konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İlgi, marka başvurularına dönüşürken, 2021 Ağustos itibarı ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na metaverse başlığında 71 marka başvurusu yapıldı.

Geçen yılın son çeyreğinde daha fazla önem kazanmaya başlayan metaverse, dünyada büyük bir akım haline dönüşmeye başladı. Analistler, metaverse pazarının yaklaşık 10 yıl içerisinde 8 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

- "Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları konusunda düzenlemelerin yapılması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, teknolojik olarak geride kalma kaygısı ve dijital evreni keşfetme arzusunun metaverse konusunu önem kazanmasında etkili olduğunu belirterek, "Türk Patent ve Marka Kurumu verilerinde ‘metaverse’ olarak arama yaptığımızda birçok sektörde metaverse adına yapılmış marka başvurularının olduğu görülüyor. Benzer sonuçların diğer ülkelerde de görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Meta-evren kısaltması olan metaverse konusunun geleceğin teknolojisi olduğunu öne süren önemli bir kesimin bulunduğuna dikkati çeken Akbulut, "Oyun ve arsa satışlarıyla başlayan metaverse yolculuğu birçok sektörde kartların yeniden dağıtılmasını sağlayacak. Bu dönemde birçok finans kuruluşu bu teknolojiyi yakalamak adına yeni yatırımları gündemine aldı." açıklamasında bulundu.

Mevcut teknolojilerin yasal zemin konusunda bazı soru işaretlerini beraberinde getirebileceğine işaret eden Akbulut, bu kapsamda telif hakları ve sınai mülkiyet hakları konusunda çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

- "Kaygıyla bakanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok"

Cumhur Akbulut, birçok teknoloji şirketinin metaverse evrenine yatırım yaptığını aktararak, “Bu firmalar aynı zamanda patent sayıları bakımından da dünyada hatırı sayılır bir yere sahip. Diğer yandan yapay zeka ve metaverse arasında da önemli bir ilişki bulunuyor. Yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının artmasına bağlı olarak metaverse, daha fazla kullanıcıyla buluşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Metaverse evrende arsa fiyatlarının 2 ayda 6 kat artış gösterdiğini aktaran Akbulut, her ne kadar bu alanda yatırımcıların sayıları artış gösterse de bu duruma kaygıyla bakanların sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğuna dikkati çekti.

