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Mete Gazoz, Berlin'de altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın Berlin ayağında Güney Koreli rakibi Lee Woo Seok'u yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, Berlin'de altın madalya kazandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 32. basamakta bulunan 19 yaşındaki Mete, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Türkiye, takım yarışmalarında ise iki bronz madalya elde etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'in yer aldığı Makaralı Yay Kadın Takımı, bronz madalya kazandı.

Bireysel müsabakalarda Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yayda 4. oldu. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'nın oluşturduğu Makaralı Yay Karışık Takımı da 4. sırayı aldı. Türkiye, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Gençlere yatırım yaptıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Bu yatırımın karşılığını alıyoruz. Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mete Gazoz Okçuluk Dünya Kupası

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