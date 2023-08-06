Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda finalde rakibini 6-4 yenerek dünya şampiyonu oldu!

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'da dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükselmişti.

OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı mağlup ederek finale yükselmişti. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da kota kazandı.



