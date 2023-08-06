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  4. Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda finalde rakibini 6-4 yenerek dünya şampiyonu oldu!

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda finalde rakibini 6-4 yenerek dünya şampiyonu oldu!

06.08.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'da dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükselmişti.

OLİMPİYAT KOTASI ELDE ETTİ

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Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası yarı finalinde Brezilyalı Marcus D'Almeida’yı mağlup ederek finale yükselmişti. Mete Gazoz bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da kota kazandı.


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