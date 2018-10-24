Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden milli takım seçme yarışmalarında klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, 2x70 metrede 693 puana ulaşarak Türkiye rekorunu geliştirdi. Bu kategoride rekor daha önce 686 puanla yine milli okçu Mete'ye aitti.



