SPOR

Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde devam eden milli takım seçme yarışmalarında klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, 2x70 metrede 693 puana ulaşarak Türkiye rekorunu geliştirdi. Bu kategoride rekor daha önce 686 puanla yine milli okçu Mete'ye aitti.

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Mete Gazoz türkiye okçuluk federasyonu Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri

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