SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

03.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in en ünlü hakemlerinden Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes-Galatasaray NEF maçına ev sahibi takımın formasıyla gelmesi tepki çekti. Galatasaray'ın rakibi Anadolu Efes'in formasıyla tribünde yer alması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Mete Kalkavan, Galatasaray maçına forma giyerek gitti! Eleştiri yağmuru var...

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF'in karşı karşıya geldiği maçta Mete Kalkavan'ın tribünde yer alması gözlerden kaçmadı. Maça formayla gelen ünlü hakem sosyal medyada gündem oldu.

ANADOLU EFES FORMASI GİYDİ

6339f752c8c3730d08a125c8

Galatasaray'ın rakibi olan Anadolu Efes forması giyen Mete Kalkavan eleştiri yağmuruna tutuldu. "Galatasaray'ın yenilmesini istiyor" şeklinde yorumlanan bu davranış maçın önüne geçti.

BÜYÜK ELEŞTİRİ TOPLADI

thumbs_b_c_316d878b50750d574c7ad08c4396c2d5

Otoriteler tarafından da eleştirilen Mete Kalkavan, böyle hassas bir dönemde büyük takımın rakibinin formasını giyip maça gitmenin yanlış olduğu şeklinde yorumlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçın ardından ilginç röportaj!Maçın ardından ilginç röportaj!
'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...
Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklifJesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif
Anahtar Kelimeler:
Mete Kalkavan Anadolu Efes galatasaray spor Basketbol ligi spor toto süper ligi maçı erden spor tot süper li spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Kan donduran olay! Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

'Bu işi bilmiyor!' Rıdvan Dilmen'den olay sözler...

'Bu işi bilmiyor!' Rıdvan Dilmen'den olay sözler...

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Ismael'den maç sonu istifa açıklaması!

Ismael'den maç sonu istifa açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.