Mete Kalkavan hakemliği bırakıyor mu? Ankaragücü'nün yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sürerken Ankaragücü 2-1'lik üstünlüğü yakaladı fakat top tam ağlara gidecekken saniyeler kala Mete Kalkavan düdüğünü çalarak penaltıya hükmetti.

GOLDEN ÖNCE DÜDÜK ÇALDIĞI İÇİN GOL İPTAL EDİLDİ

Topun tam ağlara gitmesine saniyeler kala düdük çalarak penaltı kararı veren Mete Kalkavan, Ankaragücü'nün golünü iptal ederek Ankaragücü için penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR tarafından çağrılan Mete Kalkavan pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.

Top ağlara gitmeden önce düdük çaldığı için golü veremeyen Mete Kalkavan ilginç bir olaya imza atmış oldu. Topun ağlara gitmesini bekleyip sonra VAR'a gitmiş olsaydı, penaltı kararı iptal olsa bile golü verebilecekti. Fakat; gol olmadan hemen önce düdük çaldığı için pozisyon hakem atışıyla başladı ve sosyal medyada gündem oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda o anların videosunu yeniden gösterdi ve arka plana ''Eve gitme zamanı'' şarkısını ekledi. Bu şarkı, sosyal medyada Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakacağına yönelik olarak değerlendirildi.

Ankaragücü'nden Mete Kalkavan paylaşımı https://t.co/8xavpv5Msc — Mynet Spor (@mynetspor) May 23, 2023



