Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo için olay sözler!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, taraftarı önünde Danimarka'ya 4-1 mağlup olurken, milli veda sonrasındaki ilk resmi maçında sahadan boynu bükük ayrıldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'suz geçen ilk maç ve yıldız futbolcunun milli takımı bırakması hakkında net ifadeler kullandı.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR DURUM"

Ronaldo'nun milli takımdaki tarihi mirasına vurgu yapan Jesus, taraftarların onu özlemesinin normal olduğunu belirten şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanlar onu özlüyor ve Cris'in milli takımda 23 yıl boyunca ortaya koyduklarını unutmadılar, ancak geri dönüşü olmayan bir durum söz konusu."

"ARTIK BURADA DEĞİL, KARARINI KENDİSİ VERDİ"

Basın toplantısında bir gazetecinin "Onu özlüyor musun?" şeklindeki sorusuna tepki gösteren deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık milli takımda olmayan birini nasıl özleyebilirim ki? Onu özleyebileceğim tek yol, yanımda olmasıdır; ama artık oynamıyor, artık burada değil, kararını kendisi verdi."