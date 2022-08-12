Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nda gözlemledi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. İnci Akkaya Oralhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün burada halkın da katılımıyla Perseid meteor yağmurunu gözlemeye çalışacaklarını söyledi.

Bunun aslında swift kuyruklu yıldızından arta kalan bir maddenin atmosfere girip çıkması sonucu ortaya çıkan bir olay olduğunu belirten Oralhan, şunları kaydetti:

"Her yıl bu olayı gözlemliyoruz, 20 gün sürüyor. Temmuzun sonunda başlayıp ağustosun ortalarına kadar devam eden bir olay. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede maksimum sayıda Perseid yağmurunu görmeyi hedefliyoruz. Şu anda bizler güneş sistemi etrafında dolaşırken aslında biz Perseid yağmurunun olduğu bölgeye girdiğimiz için atmosferimizde bu tür güzel olayları görüyoruz."

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise bugün çok ilginç bir gökyüzü hadisesi için Erciyes'te olduklarını anlattı.

Misafirleri için Erciyes'in 2 bin 650 metresinde bulunan Hacılar Kapı'da, ışık kirliliğinden uzakta, gökyüzünü en ideal şekilde görebilecekleri bir noktadan seyretmesi için bu faaliyeti düzenlediklerini kaydeden Cıngı, bu güzel gökyüzü hadisesine yoğun ilgi olduğunu aktardı.

