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Meteoroloji bu defa Aydın’ın Batı ilçeleri için uyarı yaptı

05.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen sağnak yağış ve sel olayının ardından, şimdi de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ilin Batı kısmındaki ilçeler için ’Yağış ve sel’ uyarısı yaptı.

Meteoroloji bu defa Aydın’ın Batı ilçeleri için uyarı yaptı

Yağışların 05 Eylül günü gece yarısından itibaren gündüz saat 12:00’ye kadarki süre içerisinde beklendiği belirtilen meteorolojik uyarı ’Aydın’ın Batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat’ başlığı ile yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre gece saatlerinden itibaren Aydın’ın batısında (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova ve Koçarlı) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Salı

Okyanus eczanesi
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