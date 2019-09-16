Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MARMARA Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı