Mynet Trend

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.09.2019 07:37 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji'den 16 Eylül Pazartesi günü için yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'un Anadolu Yakası dahil olmak üzere Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların sabah erken saatlerde hafif şekilde başlayıp ilerleyen saatlerde etkisini ve şiddetini artıracağı belirtildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MM

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

m

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu doğusunun kıyıları yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)akşam saatlerine kadar İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

PARTNERTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendi
Peş peşe 4 gün soydu! Tehlikeli gerilim: Linç girişimiPeş peşe 4 gün soydu! Tehlikeli gerilim: Linç girişimi
İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu 16 eylül hava durumu istanbhul hava durumu ankara hava durumu izmir hava durumu meteoroloji Haber haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktorun evinde bulundu! 2246 adet

Doktorun evinde bulundu! 2246 adet

Sosyal medya Neslican Tay için seferber oldu

Sosyal medya Neslican Tay için seferber oldu

Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe verdi!

Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe verdi!

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu Twitter'dan isyan etti: Kötü niyet ve kötü söz sahibine aittir

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan isyan etti

Peş peşe 4 gün soydu! Tehlikeli gerilim: Linç girişimi

Peş peşe 4 gün soydu! Tehlikeli gerilim: Linç girişimi

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.