Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı: Artmaya devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilebilir derecede artacağını belirtilirken, sıcak çarpması gibi durumlardan korunulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Yaklaşık iki haftadır yurdumuzun büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti.

Yurdumuzun doğu kesimlerinin bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, Kuzey kesimlerinin ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkisinde kalması beklenmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde) kısa süreli yerel sağanak geçişleri meydana geleceği diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

