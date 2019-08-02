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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.08.2019 07:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri geldi. Yapılan değerlendirmelere göre sağanak yağışlar geri dönüyor. Sabah saatlerinden itibaren, Kırklareli'nden Artvin'e kadar Marmara ve Karadeniz'in kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

mett

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu

SİVAS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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