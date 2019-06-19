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Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli 15 ili uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, sağanak yağışın üç gün boyunca etkili olacağını belirterek, 15 il için uyarıda bulundu. Rize Valiliği de bugün bir açıklama yaparak kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli 15 ili uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin sürmeli, canlı yayında şu önemli açıklamalarda bulundu:

''Bugün itibariyle yağış kısmen zayıflıyor. Ama yarından itibaren üç gün boyunca aralıklarla yağışlar devam edecek. Bu ne anlama geliyor? Eve dünkü kadar kuvvetli olmasa da, hali hazırdaki suyun üzerine eklenecek bu. En iyimser baktığımızda koşulların devamına yol açabilir, kötümser baktığımızda ağırlaştırabilir. Daha toparlayacak bir görüntü yok. O nedenle dikkate Doğu Karadeniz’e çekiyoruz.

Bir diğer noktada bugün için; İç Anadolu’da Batı Karadeniz’de ağır kuvvetli sağanaklar var. Ege’de de var. Süper hücreler orta ve batı bölgelerine dağılmış durumda. Bu kadar il sıralıyoruz. 15 tane il sıralıyoruz ama hepsinde o kadar etkili yağış var ki…

Denizli var, Aydın var, Muğla, Afyon, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Konya, Niğde oradan Kayseri’de bağlanıyor. Altını kırmızı kalemle çiziyoruz Bolu, Kastamonu çok ağır sağanak alıyor. Sel riski var.''

RİZE VALİLİĞİ'NDEN SEL UYARISI

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

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