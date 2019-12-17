Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı! (Güneşli hava kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman geliyor?)

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK? GÜNEŞLİ HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hava durumuyla ilgili yayımlanan son tahminlere göre ülke genelinde 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba, 19 Aralık Perşembe günü yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkili olacak.

20 Aralık Cuma günü itibariyle batıdan gelen soğuk hava Ege ve Marmara'da etkisini gösterecek.

21 Aralık Cumartesi günü ise yurdun batı kesimlerinde yağış beklenirken, diğer kesimlerde güneşli hava etkisini sürdürecek.