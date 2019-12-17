Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı! (Güneşli hava kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman geliyor?)

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava durumuyla ilgili yayımlanan son tahminlere göre ülke genelinde 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba, 19 Aralık Perşembe günü yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkili olacak.
20 Aralık Cuma günü itibariyle batıdan gelen soğuk hava Ege ve Marmara'da etkisini gösterecek.
21 Aralık Cumartesi günü ise yurdun batı kesimlerinde yağış beklenirken, diğer kesimlerde güneşli hava etkisini sürdürecek.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Batı Karadeniz sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, sabah saatlerinde doğusu, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
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