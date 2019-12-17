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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı! (Güneşli hava kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman geliyor?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde 17 Aralık Salı (bugün) güneş ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Aralık aynının ortasını geride bırakmamıza rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle herkes 'Kış ne zaman gelecek? Havalar soğuyacak mı? Yağmur veya kar ne zaman yağacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte il il hava durumu tahminleriyle ilgili tüm ayrıntılar....

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı! (Güneşli hava kaç gün sürecek? Yağışlar ne zaman geliyor?)

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK? GÜNEŞLİ HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hava durumuyla ilgili yayımlanan son tahminlere göre ülke genelinde 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba, 19 Aralık Perşembe günü yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkili olacak.

20 Aralık Cuma günü itibariyle batıdan gelen soğuk hava Ege ve Marmara'da etkisini gösterecek.

21 Aralık Cumartesi günü ise yurdun batı kesimlerinde yağış beklenirken, diğer kesimlerde güneşli hava etkisini sürdürecek.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK GÜNEŞLİ HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK

17 ARALIK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TOKAT °C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Batı Karadeniz sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, sabah saatlerinde doğusu, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

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meteoroloji hava durumu hava durumu tahmini 17 aralık hava durumu güneş yağış

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İMAM OĞLUNU SUÇLAR ŞİMDİ CAHİLLER
Yağmur yok bunun sebebi gılışdaroğlu
aman yağmasın. böyle devam etsin,,doğalgaza yapılan zamdan sonra.
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