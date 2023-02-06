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Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

06.02.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, Aydın il genelinde görülmesi gereken kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; daha önce yayımladığımız meteorolojik uyarı istikametinde halen fırtına şeklinde esen rüzgarın, 07.02.2023 Salı günü de Aydın il genelinde (Buharkent, Karacasu ve Kuyucak hariç tüm ilçeleri) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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