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Meteorolojiden Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

13.09.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü

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