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Meteorolojiden bir uyarı daha

09.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden bir uyarı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir fırtına uyarısında bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için sarı kod ile yeni bir fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir fırtına uyarısında bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için sarı kod ile yeni bir fırtına uyarısında bulundu. Yapılan fırtına uyarısında, vatandaşların her türlü olumsuzluğa karşı daha tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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