Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu akşam 21.00-23.00 saatlerinde batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Bolu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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