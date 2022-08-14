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Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

14.08.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu akşam 21.00-23.00 saatlerinde batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Bolu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu meteoroloji genel müdürlüğü

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