YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Meteorolojiden Çanakkale’ye yağmur uyarısı

Meteorolojiden Çanakkale’ye yağmur uyarısı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 14.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.

Meteorolojiden Çanakkale’ye yağmur uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Çanakkale’nin pazar günü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.
Kuzey Ege bölgesinin 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazar gecesi ve pazartesi günü bölgenin kuzey ve doğusunda (Çanakkale, Balıkesir ve Manisa’nın kuzey ve doğu ilçeleri) yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Konuya ilişkin Meteorolojide 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında bölge genelinde hissedilir derecede (6-10 C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin a üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte, normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Çanakkale Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:29
İkindi
16:48
Akşam
19:27
Yatsı
20:45

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Nil Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
İmren Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

Çan’da trafik kazası: 3 yaralı

TON BALIĞI LİDERİ DARDANEL 30 YAŞINDA

TON BALIĞI LİDERİ DARDANEL 30 YAŞINDA

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.