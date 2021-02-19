Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde zaman zaman hamleli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta eksi 2, Bitlis’te eksi 3, Van ve Hakkâri’de 0 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

