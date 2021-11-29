Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de, batı ve güneybatı yönlerden fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.



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