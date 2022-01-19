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Meteorolojiden, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

19.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Adana, Mersin'in batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli fırtına ile tipi beklendiği bildirildi.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit gazından zehirlenme ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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