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Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı

06.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas'ın batısı, Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri ile Bolu'nun güney ve doğusu, Çankırı'nın batısı ve Ankara'nın kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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