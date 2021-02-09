YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Meteorolojiden Doğu Anadolu’daki 2 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu’daki 2 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

09.02.2021 20:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteorolojiden Doğu Anadolu’daki 2 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji 12.

Meteorolojiden, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu geceden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Erzurum’un kuzey ilçeleri İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile Erzincan’ın İliç, Refahiye ve Kemaliye ilçelerinde etkili olması beklenen rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtına yüzünden yaşanması muhtemel, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:41
İkindi
15:31
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Can Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

CHP Erzincan İl Teşkilatı esnafın sıkıntılarına ortak oldu

CHP Erzincan İl Teşkilatı esnafın sıkıntılarına ortak oldu

Otlukbeli’de çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Otlukbeli’de çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Erzincan'da teröristlere yönelik "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" operasyonu yapıldı

Erzincan'da teröristlere yönelik "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" operasyonu yapıldı

Mikrokredi kırsalda da kadınların hayatlarını değiştiriyor

Mikrokredi kırsalda da kadınların hayatlarını değiştiriyor

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye para cezası

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu’da soğuk hava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.