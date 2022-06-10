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Meteorolojiden iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı

10.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Marmara Bölgesi geneli ile İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın kuzey ve batısı, öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir) ile Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Çorum çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat, Samsun'un iç kesimleri), Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Antalya'nın kuzeybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak dolayısıyla yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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