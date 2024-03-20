Meteorolojiden Kars’a kar uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Iğdır’da aralıklı yer yer yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, Kars ve Ağrı’da aralıklı yer yer karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği; Yağışların Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği Kars’ta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kars, Ağrı ve Iğdır genelinde rüzgar güneybatılı yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli esecek. Meteorolojiden yapılan uyarıda; yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde Kars, Ağrı ve Iğdır’ın yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca 20.03.2024 Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Ağrı çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

