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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısı

16.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Gece saatlerinde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesiminde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 9, Bitlis’te 6, Muş ve Hakkari’de 5 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kar yağışının gece saatlerinde Bitlis, Muş, Hakkari ve Van’ın güney çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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