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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 13.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bugün Doğu Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu’nun doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bugün Doğu Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari’nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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