YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

VAN HABERLERİ  | 17.03.2020 08:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Van ilinin güneyinde, Bitlis, Muş ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr genellikle güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 8, Muş’ta 5, Bitlis’te 3 ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bitlis, Muş ve Hakkâri çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi

Gaziantep’te hijyen seferberliği

Gaziantep’te hijyen seferberliği

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Yunanistan'ın sert müdahalesinde yaralanan 4 sığınmacı AİHM'e başvurdu

Van Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:20
İkindi
15:43
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Van Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Yol açma çalışması yapan iş makinesi şarampole düştü

Özel İstanbul Hastanesinden Bölgeye Çocuk Yoğun Bakım Hizmeti

Özel İstanbul Hastanesinden Bölgeye Çocuk Yoğun Bakım Hizmeti

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

Rüyasında depremi gördü, gitti kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.