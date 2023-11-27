Meteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Manisa il genelinde, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın salı günü saat 15.00 sıralarında başlayacağı ve çarşamba günü saat 15.00’a kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.

