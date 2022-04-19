Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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