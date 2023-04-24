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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

24.04.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Erzincan ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları ise, Erzurum, Ardahan ve Bayburt’ta 3 Erzincan’da 8 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise, Erzincan’da 14, Ardahan’da 12, Erzurum ve Bayburt’ta 11 derece olması öngörülüyor.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları Erzincan Ergan Kayak Merkezi’nde 24, Palandöken Kayak Merkezi’nde 113 santimetre olarak ölçüldü.

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Sabah
05:26
Öğle
12:25
İkindi
16:11
Akşam
19:15
Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Mengüceli eczanesi
Merkez
Çayirli eczanesi
Cayirli
Bariş eczanesi
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