Meteorolojiden sel ve dolu yarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağı belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölgesi’nde yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21 ile 50 kilogram sağanak ve sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

