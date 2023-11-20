Meteorolojiden Şırnak için ‘yoğun kar’ uyarısı

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün beklenen yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Şırnak’ın batısında kuvvetli, Şırnak’ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Genellikle yağmur ve sağanak, bin 500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Şırnak’ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

